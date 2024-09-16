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Италия передаст Украине вторую батарею ПВО Samp-T — в чем ее особенность

16 сентября 2024 14:04
Катерина Османская - Редактор
Samp-T для Украины — Италия отправит вторую батарею
ЗРК SAMP-T. Фото: Фото: Минобороны Франции
Катерина Османская - Редактор

В ближайшее время Италия отправит в Украину вторую батарею противовоздушной обороны Samp-T для защиты мирного населения и украинских городов. Также итальянские власти надеются, что до конца года проведут "значимую мирную конференцию" по Украине. 

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает РБК-Украина.

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Таяни отметил, что Италия предоставила Киеву безоговорочную помощь, военную, гражданскую, финансовую, а сейчас страна еще собирается отправить вторую батарею Samp T для защиты украинского населения.

"Украина не спрашивала больше, чем мы уже предоставляем, несмотря на отсутствие у Киева такого оружия, как у Великобритании и США", — добавил глава МИД.

Он также выразил надежду, что до конца этого года удастся организовать "значимую мирную конференцию" по Украине.

Что известно о системе SAMP/T-MAMBA

MAMBA — наземный зенитный ракетный комплекс, применяющий ракеты семейства Aster. Эта система была создана общим франко-итальянским консорциумом, она может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно.

SAMP/T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей, включающих самолеты и ракеты разных типов.

Также известно, что единственная система европейского производства способна перехватывать баллистические ракеты.

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