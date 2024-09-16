Samp-T для України — Італія відправить другу батарею

ЗРК SAMP-T. Фото: Фото: Міноборони Франції

Найближчим часом Італія відправить в Україну другу батарею протиповітряної оборони Samp-T для захисту мирного населення та українських міст. Також італійська влада сподівається, що до кінця року проведе "значущу мирну конференцію" щодо України".

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає РБК-Україна.

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Таяні зазначив, що Італія надала Києву беззастережну допомогу, військову, цивільну, фінансову, а зараз країна ще й збирається відправити другу батарею Samp T для захисту українського населення.

"Україна не запитувала більше, ніж ми вже надаємо, попри відсутність у Києва такої зброї, як у Великої Британії та США", — додав очільник МЗС.

Він також висловив сподівання, що до кінця цього року вдасться організувати "значущу мирну конференцію" щодо України.

Що відомо про систему SAMP/T-MAMBA

MAMBA — наземний зенітний ракетний комплекс, що застосовує ракети сімейства Aster. Ця система була створена спільним франко-італійським консорціумом, вона може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно.

SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей, що включають літаки та ракети різних типів.

Також відомо, що єдина система європейського виробництва, здатна перехоплювати балістичні ракети.