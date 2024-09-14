Посольство України відреагувало на проросійські білборди в Італії — що сказали

Проросійський плакат в одному з міст Італії. Фото: соцмережі

На білбордах по всій Італії з’явилися сотні проросійських плакатів з гаслом "Росія нам не ворог". Також на білбордах зображено рукостискання в кольорах італійського та російського прапорів.

Про це пише CNN.

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Де розміщені проросійські плакати та хто їх проплатив

Плакати, які розвішані на білбордах по всій Італії, закликають до миру з Росією або припинення надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Проросійські послання помітили на півночі Італії, зокрема у Вероні, Модені, Пармі, Пізі та кількох містах південного регіону Калабрії.

Розміщення плакатів профінансували асоціації, які раніше були створені для протесту проти карантину в країні через COVID-19.

На плакаті написано "Народ Італії не твій ворог". Фото: соцмережі

Реакція посольства України та італійців

У посольстві України в Римі невдоволені розвитком подій.

"Ми глибоко стурбовані зухвалістю російської пропаганди у Вічному місті. Ми просимо переглянути дозвіл на такі плакати, які мають чітку мету — реабілітувати імідж країни-агресора", — йдеться у повідомленні.

Офіційна реакція на плакати в регіонах Італії різна. У деяких місцях плакати зняли місцеві чиновники, а в інших їм дозволили залишатися до закінчення терміну оплати.

У Римі плакати викликали обурення мерії, оскільки вони містили як назву міста, так і його офіційний символ. Місцева поліція наказала компанії, яка розмістила ці плакати, зняти їх. Попри це, у п’ятницю вдень на площі Мадзіні, одній із найжвавіших транспортних розв’язок міста, один плакат все ще висів.

На білборді зображено рукостискання в кольорах італійського та російського прапорів. Фото: соцмережі

Хто взяв на себе відповідальність за поширення плакатів

Група Sovranita Popolare опублікувала на своєму веб-сайті велику статтю, взявши на себе відповідальність за кампанію.

Там цитують 11-ту статтю італійської конституції, яка говорить: "Італія відкидає війну як інструмент агресії проти свободи інших народів і як засіб для вирішення міжнародних спорів.

Група, яка надіслала CNN статтю у відповідь на запит про коментарі, стверджує, що після вторгнення Росії в Україну "політики, лідери, партії, уряд, підтримувані союзницькою та спільницькою пресою, нібито поширювали новини про те, що ворог близький до вторгнення в Європу.

"Італійські розпалювачі війни протягом двох років розпалювали русофобію, почуття ненависті до російського народу, культури та мистецтва", — йдеться у статті.

Заклик до припинення надання допомоги Україні та Ізраїлю. Фото: соцмережі

Офіційна позиція Італії

Офіційно уряд Італії під керівництвом Джорджії Мелоні підтримує продовження військової підтримки України з боку країни відповідно до резолюції, погодженої Європейським Союзом.

Мелоні та Президент України Володимир Зеленський неодноразово зустрічалися в Римі. У вересні вони також зустрілися на форумі Ambrosetti в Італії.

Але кілька членів правлячої коаліції Мелоні приватно виявляли симпатії до Росії, в тому числі покійний колишній прем’єр-міністр Сільвіо Берлусконі, чия близька дружба з президентом Росії Володимиром Путіним була добре задокументована.

А віцепрем'єр-міністр і міністр транспорту Маттео Сальвіні відомий за фотографією у футболці із зображенням Путіна на Червоній площі в Москві. Фото було зроблене до початку війни.