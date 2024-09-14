Посольство України відреагувало на проросійські білборди в Італії — що сказали

По всій Італії на білбордах з’явилися проросійські плакати — посольство України відреагувало
На білбордах по всій Італії з’явилися сотні проросійських плакатів з гаслом "Росія нам не ворог". Також на білбордах зображено рукостискання в кольорах італійського та російського прапорів.
Про це пише CNN.
Де розміщені проросійські плакати та хто їх проплатив
Плакати, які розвішані на білбордах по всій Італії, закликають до миру з Росією або припинення надання допомоги Україні та Ізраїлю.
Проросійські послання помітили на півночі Італії, зокрема у Вероні, Модені, Пармі, Пізі та кількох містах південного регіону Калабрії.
Розміщення плакатів профінансували асоціації, які раніше були створені для протесту проти карантину в країні через COVID-19.
Реакція посольства України та італійців
У посольстві України в Римі невдоволені розвитком подій.
"Ми глибоко стурбовані зухвалістю російської пропаганди у Вічному місті. Ми просимо переглянути дозвіл на такі плакати, які мають чітку мету — реабілітувати імідж країни-агресора", — йдеться у повідомленні.
Офіційна реакція на плакати в регіонах Італії різна. У деяких місцях плакати зняли місцеві чиновники, а в інших їм дозволили залишатися до закінчення терміну оплати.
У Римі плакати викликали обурення мерії, оскільки вони містили як назву міста, так і його офіційний символ. Місцева поліція наказала компанії, яка розмістила ці плакати, зняти їх. Попри це, у п’ятницю вдень на площі Мадзіні, одній із найжвавіших транспортних розв’язок міста, один плакат все ще висів.
Хто взяв на себе відповідальність за поширення плакатів
Група Sovranita Popolare опублікувала на своєму веб-сайті велику статтю, взявши на себе відповідальність за кампанію.
Там цитують 11-ту статтю італійської конституції, яка говорить: "Італія відкидає війну як інструмент агресії проти свободи інших народів і як засіб для вирішення міжнародних спорів.
Група, яка надіслала CNN статтю у відповідь на запит про коментарі, стверджує, що після вторгнення Росії в Україну "політики, лідери, партії, уряд, підтримувані союзницькою та спільницькою пресою, нібито поширювали новини про те, що ворог близький до вторгнення в Європу.
"Італійські розпалювачі війни протягом двох років розпалювали русофобію, почуття ненависті до російського народу, культури та мистецтва", — йдеться у статті.
Офіційна позиція Італії
Офіційно уряд Італії під керівництвом Джорджії Мелоні підтримує продовження військової підтримки України з боку країни відповідно до резолюції, погодженої Європейським Союзом.
Мелоні та Президент України Володимир Зеленський неодноразово зустрічалися в Римі. У вересні вони також зустрілися на форумі Ambrosetti в Італії.
Але кілька членів правлячої коаліції Мелоні приватно виявляли симпатії до Росії, в тому числі покійний колишній прем’єр-міністр Сільвіо Берлусконі, чия близька дружба з президентом Росії Володимиром Путіним була добре задокументована.
А віцепрем'єр-міністр і міністр транспорту Маттео Сальвіні відомий за фотографією у футболці із зображенням Путіна на Червоній площі в Москві. Фото було зроблене до початку війни.
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