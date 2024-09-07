Зеленський зустрівся із Мелоні в Італії сьогодні, 7 вересня, — про що говорили

Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 вересня, перебуває з робочим візитом в Італії. Там він провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Візит Зеленського до Італії

"На полях форуму "Амброзетті" провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні", — йдеться у повідомленні.

Зеленський розповів, що одним із питань, які обговорили під час зустрічі, — це відновлення та відбудова України, зокрема енергетичної системи. Він наголосив, що Україна цінує рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться 2025 року.

Крім того, йшлося про реалізацію Формули миру: Італія бере активну участь в імплементації кожного пункту.

"Дякую Джорджії Мелоні та італійському народу за підтримку й спільну роботу з відновлення справедливого миру", — підсумував президент.