Зеленский встретился с Мэлони в Италии сегодня, 7 сентября, — о чем говорили

Владимир Зеленский и Джордж Мелони. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 сентября, находится с рабочим визитом в Италии. Там он провел встречу с главой Совета министров Италии Джорджей Мэлони.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"На полях форума "Амброзетти" провел встречу с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони", — говорится в сообщении.

Зеленский рассказал, что одним из вопросов, которые обсудили во время встречи, это восстановление и восстановление Украины, в частности энергетической системы. Он отметил, что Украина ценит решение Италии принять следующую Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в 2025 году.

Кроме того, речь шла о реализации Формулы мира: Италия активно участвует в имплементации каждого пункта.

"Благодарю Джорджию Мэлони и итальянский народ за поддержку и совместную работу по восстановлению справедливого мира", — подытожил президент.