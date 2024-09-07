Джорджа Мелоні пояснила, як Індія та Китай допоможуть закінчити війну в Україні

Джорджа Мелоні та Володимир Зеленський. Фото: пресцентр італійського уряду

Італійський уряд та народ ніколи відмоляться від своєї підтримки України. Водночас такі держави, як Індія та Китай також повинні сприяти якнайшвидшому завершенню війни.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, чиї слова наводить агенція Reuters.

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Глава італійського уряду наголосила, що нинішня оцінка війни показала, що відповідь Заходу на вторгнення Росії до України була правильною.

"З усім тим, я вважаю, що Китай та Індія мають відіграти певну роль у вирішенні конфлікту. Єдине, чого не може статися, — це думати, що конфлікт можна вирішити, кинувши Україну напризволяще", — сказала Мелоні після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Політикиня додала, що офіційний Рим буде стояти на боці України.

"Вибір підтримки України був перш за все вибором національних інтересів. І це вибір, який не зміниться", — наголосила вона.