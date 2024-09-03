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ПАР підтримала "мирний план" закінчення війни в України від Китаю та Бразилії

3 вересня 2024 08:57
Катерина Османська - Редактор
Мирний план Китаю і Бразилії щодо закінчення війни в Україні підтримала ПАР
Президент ПАР Сиріл Рамафоса. Фото: REUTERS/Johanna Geron
Катерина Османська - Редактор

Президент Південноафриканська республіка (ПАР) Сиріл Рамафоса заявив, що підтримує "мирний план" щодо закінчення війни в Україні, який запропонували Китай і Бразилія. Таку позицію він висловив після зустрічі з китайським президентом Сі Цзіньпіном. 

Про це повідомляє CCTV.

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Після зустрічі з Цзіньпіном Рамафоса заявив, що Південна Африка підтримує запропонований Китаєм і Бразилією "мирний план" з шести пунктів для врегулювання конфлікту в Україні. За його словами, цілі та позиції Китаю та ПАР збігаються в багатьох питаннях. 

"Між Китаєм і ПАР встановлено високий рівень політичної довіри. Між країнами існує глибока традиційна дружба. Наші позиції та цілі з багатьох питань збігаються", — сказав Рамафоса.

Видання зазначило, що зараз президент ПАР перебуває в Китаї з офіційним візитом. Він планує там взяти участь у Саміті форуму китайсько-африканського співробітництва, який відбудеться з 4 по 6 вересня. 

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