Мирний план Китаю і Бразилії щодо закінчення війни в Україні підтримала ПАР

Президент ПАР Сиріл Рамафоса. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Президент Південноафриканська республіка (ПАР) Сиріл Рамафоса заявив, що підтримує "мирний план" щодо закінчення війни в Україні, який запропонували Китай і Бразилія. Таку позицію він висловив після зустрічі з китайським президентом Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє CCTV.

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Позиція ПАР щодо "мирного плану" Китаю і Бразилії

Після зустрічі з Цзіньпіном Рамафоса заявив, що Південна Африка підтримує запропонований Китаєм і Бразилією "мирний план" з шести пунктів для врегулювання конфлікту в Україні. За його словами, цілі та позиції Китаю та ПАР збігаються в багатьох питаннях.

"Між Китаєм і ПАР встановлено високий рівень політичної довіри. Між країнами існує глибока традиційна дружба. Наші позиції та цілі з багатьох питань збігаються", — сказав Рамафоса.

Видання зазначило, що зараз президент ПАР перебуває в Китаї з офіційним візитом. Він планує там взяти участь у Саміті форуму китайсько-африканського співробітництва, який відбудеться з 4 по 6 вересня.