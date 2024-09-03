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ЮАР поддержала "мирный план" окончания войны в Украине от Китая и Бразилии

3 сентября 2024 08:57
Катерина Османская - Редактор
Мирный план Китая и Бразилии по окончании войны в Украине поддержал ЮАР
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Фото: REUTERS/Johanna Geron
Катерина Османская - Редактор

Президент Южноафриканская республика (ЮАР) Сирил Рамафоса заявил, что поддерживает "мирный план" по окончании войны в Украине, который предложили Китай и Бразилия. Такую позицию он высказал после встречи с китайским президентом Си Цзиньпином.

Об этом сообщает CCTV.

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После встречи с Цзиньпином Рамафоса заявил, что Южная Африка поддерживает предложенный Китаем и Бразилией "мирный план" из шести пунктов для урегулирования конфликта в Украине. По его словам, цели и позиции Китая и ЮАР совпадают по многим вопросам.

"Между Китаем и ЮАР установлен высокий уровень политического доверия. Между странами существует глубокая традиционная дружба. Наши позиции и цели по многим вопросам совпадают", — сказал Рамафоса.

Издание отметило, что сейчас президент ЮАР находится в Китае с официальным визитом. Он планирует там принять участие в саммите форума китайско-африканского сотрудничества, который состоится с 4 по 6 сентября.

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