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Турция подала заявку на вступление в БРИКС — причины такого решения

2 сентября 2024 15:58
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
БРИКС может получить нового члена — Турция подала заявку на вступление
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Bloomberg
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Турция официально попросила присоединиться к группе развивающихся стран БРИКС. В организацию входят, в частности, Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР.

Об этом пишет Bloomberg в понедельник, 2 сентября.

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Почему Турция хочет вступить в БРИКС

По данным СМИ, Турция стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи вне традиционных западных союзников.

Источники отмечают, что новый дипломатический толчок страны отражает ее стремление развивать связи со всеми сторонами многополярного мира, в то же время выполняя свои обязательства как ключевого члена Организации Североатлантического договора.

"Турция, расположенная между Европой и Азией, подала заявку на присоединение к БРИКС несколько месяцев назад из-за разочарования в связи с отсутствием прогресса в ее многолетней попытке присоединиться к Европейскому Союзу", — говорят собеседники издания.

Они подчеркивают, что заявка также частично является результатом разногласий с другими членами НАТО после того, как Турция поддерживала тесные связи с Россией после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Министерство иностранных дел и администрация президента Турции отказались от комментариев.

"Турция может стать сильной, преуспевающей, престижной и эффективной страной, если она улучшит свои отношения с Востоком и Западом одновременно", — сказал недавно Эрдоган.

Что известно о БРИКСе

В группу БРИКС, названную в честь Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, входят некоторые из крупнейших развивающихся экономик.

В начале этого года она получила четырех новых членов, когда к организации присоединились Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет. Саудовская Аравия была приглашена присоединиться, хотя королевство еще не сделало этого.

Вопросы о дальнейшем расширении группы могут обсудить во время саммита в российской Казани 22-24 октября. Среди других стран, желающих присоединиться, Малайзия, Таиланд и близкий союзник Турции Азербайджан.

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