Владимир Зеленский хочет провести новый Саммит мира в Индии

Владимир Зеленский и Нарендра Моди. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести второй саммит мира в Индии. Заявление президента могло звучать во время визита премьер-министра страны Нарендры Моди в Киев на прошлой неделе.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Зеленский хочет провести вторую встречу лидеров перед президентскими выборами в США в ноябре. Встреча в Индии в Киеве восприняли бы как прогресс, но в Дели украинскую инициативу по миру восприняли настороженно.

Сам Моди во время визита 23 августа заявил о своей поддержке суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ, но разрешения на проведение мероприятия пока не дал.

"Дипломатические усилия приобрели новую актуальность, поскольку российские войска захватывают восточную часть Донецкой области Украины, а украинские военные в этом месяце совершили внезапное вторжение в Курскую область России. Поскольку обе стороны находятся в наступлении, дипломатическое разрешение полномасштабного конфликта остается далекой перспективой", — говорится в пресс-службе.

Представитель ОПУ Сергей Никифоров заявил, что Украина рассматривает возможность проведения следующего саммита в стране Глобального Юга, в частности в Индии. Однако страны требуют, что переговоры будут эффективными, только если на него будет приглашена Москва.

Издание добавляет, что Украина выразила готовность вовлечь Россию в переговоры, но в Кремле неоднократно давали понять, что не намерены участвовать в украинских проектах.