Володимир Зеленський хоче провести новий Саміт миру в Індії

Володимир Зеленський та Нарендра Моді. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський запропонував провести другий Саміт миру в Індії. Заява президента могла звучати під час візиту прем’єр-міністра країни Нарендри Моді до Києва минулого тижня.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як пише видання, Зеленський хоче провести другу зустріч лідерів перед президентськими виборами у США в листопаді. Зустріч в Індії у Києві сприйняли б як прогрес, але у Делі українську ініціативу щодо миру сприйняли насторожено.

Сам Моді під час візиту 23 серпня заявив про свою підтримку суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів, але дозволу на проведення заходу наразі не дав.

"Дипломатичні зусилля набули нової актуальності, оскільки російські війська захоплюють східну частину Донецької області України, а українські військові цього місяця здійснили раптове вторгнення в Курську область Росії. Оскільки обидві сторони перебувають у наступі, дипломатичне вирішення повномасштабного конфлікту залишається далекою перспективою", — йдеться у матеріалі видання.

Речник ОПУ Сергій Нікіфоров заявив, що Україна розглядає можливість проведення наступного саміту в країні Глобального Півдня, зокрема в Індії. Однак країни вимагають, що переговори будуть ефективним, лише якщо на нього буде запрошено Москву.

Видання додає, що Україна висловила готовність залучити Росію до переговорів, але у Кремлі неодноразово давали зрозуміти, що не мають наміру брати участь в українських проєктах.