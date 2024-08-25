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Як Індія зможе тиснути на російську економіку — Зеленський висунув припущення

25 серпня 2024 18:02
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Індія може позбавити Росію прибутків — Зеленський пояснив як саме
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Індійський уряд може позбавити Росії мільярдних прибутків, якщо не імпортуватиме російську нафту. Тоді Володимира Путіна чекають серйозні виклики щодо створення нових напрямків збуту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю індійським ЗМІ

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За його словами, у Делі зараз відкриті для експортних можливостей у Росію, і це допомагає російській армії. Президент зазначив, що говорив про це з головою уряду Індії, Нарендрою Моді, та додав, що прем'єр зацікавлений в альтернативі. 

"Ми будемо раді працювати над альтернативними шляхами. Ви — велика країна, тут питання не про мільйони, а про мільярди, які повертаються до Путіна, до Росії, а потім він використовує їх, бо офіційно у нього зараз економіка війни. Тобто це означає, що пріоритет – це війна, а не мир. Не тільки для його військових, це означає, що пріоритет і для його економіки також налаштований на війну і безумовно, якщо будуть надходити мільярди, а вони надходять з будь-яких ринків, з Індії, з Арабських країн, з Китаю", — сказав глава держави.

Президент зауважив, що гроші від продажу нафти Кремль вкладає у власну військову машину. 

"Путін має відчути, що війна — дуже дорога й витратна річ, і його суспільство має відчути це, бо якщо він не отримає мільярди, він цього не відчує. Він краде мільярди свого народу. Вони бідні, тому він цього не відчув, але якщо його суспільство відчує, отоді вони будуть його штовхати до миру. Якщо ви зупините імпорт нафти — Путін постане перед величезними викликами", — сказав Зеленський.

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