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Как Индия сможет давить на российскую экономику — Зеленский выдвинул предположение

25 августа 2024 18:02
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Индия может лишить Россию доходов — Зеленский объяснил как именно
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Индийское правительство может лишить Россию миллиардной прибыли, если не будет импортировать российскую нефть. Тогда Владимира Путина ждут серьезные вызовы по созданию новых направлений сбыта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийским СМИ.

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По его словам, в Дели сейчас открыты для экспортных возможностей в Россию, и это помогает российской армии. Президент отметил, что говорил об этом с главой правительства Индии, Нарендрой Моди, и добавил, что премьер заинтересован в альтернативе.

"Мы будем рады работать над альтернативными путями. Вы — большая страна, здесь вопрос не о миллионах, а о миллиардах, которые возвращаются к Путину, в Россию, а потом он использует их, потому что официально у него сейчас экономика войны. То есть это значит, что приоритет – это война, а не мир. Не только для его военных, это означает, что приоритет и для его экономики также настроен на войну и, безусловно, если будут поступать миллиарды, а они поступают с любых рынков, из Индии, из Арабских стран, из Китая", — сказал глава государства.

Президент заметил, что деньги от продажи нефти Кремль вкладывает в собственную военную машину.

"Путин должен почувствовать, что война очень дорогая и затратная вещь, и его общество должно почувствовать это, потому что если он не получит миллиарды, он этого не почувствует. Он ворует миллиарды своего народа. Они бедные, поэтому он этого не почувствовал, но если его общество почувствует, то они будут толкать его к миру. Если вы остановите импорт нефти — Путин предстанет перед огромными вызовами", — сказал Зеленский.

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