БРІКС може отримати нового члена — Туреччина подала заявку на вступ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Bloomberg

Туреччина офіційно попросила приєднатися до групи країн БРІКС, що розвиваються. В організацію входять, зокрема, Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР.

Про це пише Bloomberg у понеділок, 2 вересня.

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За даними ЗМІ, Туреччина прагне зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв’язки за межами традиційних західних союзників.

Джерела зазначають, що новий дипломатичний поштовх країни відображає її прагнення розвивати зв’язки з усіма сторонами багатополярного світу, водночас виконуючи свої зобов’язання як ключового члена Організації Північноатлантичного договору.

"Туреччина, розташована між Європою та Азією, подала заявку на приєднання до БРІКС кілька місяців тому через розчарування у зв’язку з відсутністю прогресу в її багаторічній спробі приєднатися до Європейського Союзу", — кажуть співрозмовники видання.

Вони підкреслюють, що заявка також є частково результатом розбіжностей з іншими членами НАТО після того, як Туреччина підтримувала тісні зв’язки з Росією після її вторгнення в Україну в 2022 році.

Міністерство закордонних справ і адміністрація президента Туреччини відмовилися від коментарів.

"Туреччина може стати сильною, процвітаючою, престижною та ефективною країною, якщо вона покращить свої відносини зі Сходом і Заходом одночасно", — сказав нещодавно Ердоган.

Що відомо про БРІКС

До групи БРІКС, названої на честь Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, входять деякі з найбільших економік, що розвиваються.

На початку цього року вона отримала чотирьох нових членів, коли до організації приєдналися Іран, Об’єднані Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет. Саудівську Аравію запросили приєднатися, хоча королівство ще не зробило цього.

Питання про подальше розширення групи можуть обговорити під час саміту в російській Казані 22-24 жовтня. Серед інших країн, які бажають приєднатися, є Малайзія, Таїланд і близький союзник Туреччини Азербайджан.