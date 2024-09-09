Андрій Сибіга звільнив заступницю міністра та тимчасово повіреного в Грузії

У МЗС України вже почались кадрові чистки — кого і за що звільнив новий очільник Андрій Сибіга
Свіжопризначений замість Дмитра Кулеби на посаду голови МЗС Андрій Сибіга вже провів першу нараду з послами та генконсулами та почав кадрові перестановки. Також очільник відомства окреслив головні напрямки роботи МЗС України.
Про це Андрій Сибіга проінформував на своїй сторінці у Facebook.
З яких звільнень у відомстві почав Сибіга
Керівник відомства оголосив про внесення подання про звільнення заступниці міністра Ірині Боровець, а також про припинення довготермінового відрядження тимчасово повіреного в Грузії. Андрій Сибіга аргументував це "повним нерозумінням ним реалій дипломатії держави, що воює".
Подальші напрямки роботи МЗС України
Під час наради Сибіга наголосив на пріоритетах української дипломатії — це зброя та інші потреби ЗСУ. На його думку, українська дипломатія має працювати на Сили Оборони щоденно.
Також голова МЗС наголосив на новому ритмі, енергії та підходах в умовах російської агресії. Новим критерієм ефективності українського дипкорпусу на думку Сибіги є конкретний результат, сміливість та проактивність.
"Сьогодні кожен посол має бути граючим тренером, який не чекає вказівок з центру, а діє ініціативно, бере на себе відповідальність та власним прикладом демонструє силу української дипломатії. Я буду підтримувати кожного керівника закордонної дипломатичної установи, який демонструє саме таку енергію та результативність", — сказав Андрій Сибіга.
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