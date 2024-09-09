Андрей Сибига уволил замминистра и временно поверенного в Грузии

Глава МИД Андрей Сибига на рабочем месте. Фото: Facebook Андрей Сибига

Свеженазначенный вместо Дмитрия Кулебы на должность главы МИД Андрей Сибига уже провел первое совещание с послами и генконсулами и начал кадровые перестановки. Также глава ведомства очертил основные направления работы МИД Украины.

Об этом Андрей Сибига проинформировал на своей странице в Facebook.

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Руководитель ведомства объявил о внесении представления об увольнении заместителя министра Ирины Боровец, а также о прекращении долгосрочной командировки временно поверенного в Грузии. Андрей Сибига аргументировал это "полным непониманием им реалий дипломатии воюющего государства".

Совещание в МИДе. Фото: Facebook Андрей Сибига

Дальнейшие направления работы МИД Украины

Сообщение о кадровых перестановках от Андрея Сибиги. Фото: Скриншот

Во время совещания Сибига отметил приоритеты украинской дипломатии — это оружие и другие нужды ВСУ. По его мнению, украинская дипломатия должна работать на Силы Обороны ежедневно.

Также глава МИД отметил новый ритм, энергию и подходы в условиях российской агрессии. Новым критерием эффективности украинского дипкорпуса, по мнению Сибиги, является конкретный результат, смелость и проактивность.

"Сегодня каждый посол должен быть играющим тренером, который не ждет указаний из центра, а действует инициативно, берет на себя ответственность и собственным примером демонстрирует силу украинской дипломатии. Я буду поддерживать каждого руководителя зарубежного дипломатического учреждения, демонстрирующего именно такую энергию и результативность", — сказал Андрей Сибига.