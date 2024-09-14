Посольство Украины отреагировало на пророссийские билборды в Италии — что сказали

По всей Италии на билбордах появились пророссийские плакаты — посольство Украины отреагировало
На биллбордах по всей Италии появились сотни пророссийских плакатов с лозунгом "Россия нам не враг". Также на биллбордах изображены рукопожатия в цветах итальянского и российского флагов.
Об этом пишет CNN.
Где размещены пророссийские плакаты и кто их оплатил
Плакаты, развешенные на биллбордах по всей Италии, призывают к миру с Россией или прекращению оказания помощи Украине и Израилю.
Пророссийские послания были замечены на севере Италии, в частности, в Вероне, Модене, Парме, Пизе и нескольких городах южного региона Калабрии.
Размещение плакатов профинансировали ассоциации, ранее созданные для протеста против карантина в стране через COVID-19.
Реакция посольства Украины и итальянцев
В посольстве Украины в Риме недовольны развитием событий.
"Мы глубоко озабочены дерзостью российской пропаганды в Вечном городе. Мы просим пересмотреть разрешение на такие плакаты, имеющие четкую цель — реабилитировать имидж страны-агрессора", — говорится в сообщении.
Официальная реакция на плакаты в регионах Италии разная. В некоторых местах плакаты сняли местные чиновники, а в других их не будут снимать до истечения срока оплаты.
В Риме плакаты вызвали возмущение мэрии, поскольку они содержали как название города, так и его официальный символ. Местная полиция приказала компании, разместившей эти плакаты, снять их. Несмотря на это, в пятницу днем на площади Мадзини, одной из самых оживленных транспортных развязок города, один плакат все же висел.
Кто взял на себя ответственность за распространение плакатов
Группа "Sovranita Popolare" опубликовала на своем веб-сайте обширную статью, взяв на себя ответственность за кампанию.
Там цитируют 11 статью итальянской конституции, которая говорит: "Италия отвергает войну как инструмент агрессии против свободы других народов и как средство для разрешения международных споров".
Группа, которая направила CNN статью в ответ на запрос о комментариях, утверждает, что после вторжения России в Украину "политики, лидеры, партии, правительство, поддерживаемые союзнической прессой, распространяли новости о том, что враг близок к вторжению в Европу.
"Итальянские разжигатели войны в течение двух лет разжигали русофобию, чувство ненависти к русскому народу, культуре и искусству", — говорится в заявлении.
Официальная позиция Италии
Официально правительство Италии под руководством Джорджии Мелони поддерживает продолжение военной поддержки Украины со стороны страны в соответствии с резолюцией, согласованной Европейским Союзом.
Мелони и Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно встречались в Риме. В сентябре они также встретились на форуме "Ambrosetti" в Италии.
Но несколько членов правящей коалиции Мелони частно выражали симпатии к России, в том числе покойный бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, чья близкая дружба с президентом России Владимиром Путиным была хорошо задокументирована.
А вице-премьер-министр и министр транспорта Маттео Сальвини известен по фотографии в футболке с изображением Путина на Красной площади в Москве. Фото было сделано до начала войны.
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