Посольство Украины отреагировало на пророссийские билборды в Италии — что сказали

Пророссийский плакат в одном из городов Италии. Фото: соцсети

На биллбордах по всей Италии появились сотни пророссийских плакатов с лозунгом "Россия нам не враг". Также на биллбордах изображены рукопожатия в цветах итальянского и российского флагов.

Об этом пишет CNN.

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Где размещены пророссийские плакаты и кто их оплатил

Плакаты, развешенные на биллбордах по всей Италии, призывают к миру с Россией или прекращению оказания помощи Украине и Израилю.

Пророссийские послания были замечены на севере Италии, в частности, в Вероне, Модене, Парме, Пизе и нескольких городах южного региона Калабрии.

Размещение плакатов профинансировали ассоциации, ранее созданные для протеста против карантина в стране через COVID-19.

На плакате написано "Народ Италии не твой враг". Фото: соцсети

Реакция посольства Украины и итальянцев

В посольстве Украины в Риме недовольны развитием событий.

"Мы глубоко озабочены дерзостью российской пропаганды в Вечном городе. Мы просим пересмотреть разрешение на такие плакаты, имеющие четкую цель — реабилитировать имидж страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Официальная реакция на плакаты в регионах Италии разная. В некоторых местах плакаты сняли местные чиновники, а в других их не будут снимать до истечения срока оплаты.

В Риме плакаты вызвали возмущение мэрии, поскольку они содержали как название города, так и его официальный символ. Местная полиция приказала компании, разместившей эти плакаты, снять их. Несмотря на это, в пятницу днем на площади Мадзини, одной из самых оживленных транспортных развязок города, один плакат все же висел.

На биллборде изображены рукопожатия в цветах итальянского и российского флагов. Фото: соцсети

Кто взял на себя ответственность за распространение плакатов

Группа "Sovranita Popolare" опубликовала на своем веб-сайте обширную статью, взяв на себя ответственность за кампанию.

Там цитируют 11 статью итальянской конституции, которая говорит: "Италия отвергает войну как инструмент агрессии против свободы других народов и как средство для разрешения международных споров".

Группа, которая направила CNN статью в ответ на запрос о комментариях, утверждает, что после вторжения России в Украину "политики, лидеры, партии, правительство, поддерживаемые союзнической прессой, распространяли новости о том, что враг близок к вторжению в Европу.

"Итальянские разжигатели войны в течение двух лет разжигали русофобию, чувство ненависти к русскому народу, культуре и искусству", — говорится в заявлении.

Призыв к прекращению предоставления помощи Украине и Израилю. Фото: соцсети

Официальная позиция Италии

Официально правительство Италии под руководством Джорджии Мелони поддерживает продолжение военной поддержки Украины со стороны страны в соответствии с резолюцией, согласованной Европейским Союзом.

Мелони и Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно встречались в Риме. В сентябре они также встретились на форуме "Ambrosetti" в Италии.

Но несколько членов правящей коалиции Мелони частно выражали симпатии к России, в том числе покойный бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, чья близкая дружба с президентом России Владимиром Путиным была хорошо задокументирована.

А вице-премьер-министр и министр транспорта Маттео Сальвини известен по фотографии в футболке с изображением Путина на Красной площади в Москве. Фото было сделано до начала войны.