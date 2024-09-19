Наводнение в Польше — в городах разрушены дома и дороги

Последствия наводнения в Польше. Фото: Agencja Wyborcza.pl/Patryk Ogorzalek via REUTERS

Из-за сильных наводнений в Польше, в городах, где прошли дожди, разрушены и затоплены дороги. Кроме того, вода повредила автомобили, дома и вымыла на дороги тонны камней.

В сети распространяют соответствующее видео.

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Наводнения в Польше

Как сообщает Polskie Radio, в некоторых городах, где уже постепенно спадает вода, подсчитывают ущерб и вывозят из домов щебень, лом и ил после наводнения. На домах отчетливо видны следы от воды, повсюду разбросана брусчатка, грязь и всевозможный мусор, который оставила после себя вода.

"В домах, где было два метра воды, сейчас есть 30-40 сантиметров осадка. Что касается мебели и всей сантехники, то практически все, что было в этих домах, непригодно", — рассказал лейтенант, представитель 10-й Свентокшиской бригады территориальной обороны Даниель Вот.

В целом известно, что наводнение унесло жизни семи человек в Польше, еще семеро погибли в Румынии, пятеро в Австрии и пятеро в Чехии. Десятки тысяч чешских и польских домохозяйств остались без света и пресной воды. Еще не менее 15 тысяч эвакуировали в Чехии.

В среду, 18 сентября, шторм "Борис" дошел до Италии. В нескольких городах тоже начались наводнения. По данным ученых, экстремальные осадки и наводнения становятся все более распространенными и интенсивными из-за разрушения климата, вызванного человеком.