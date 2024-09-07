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КНДР запустила 190 воздушных шаров в направлении Южной Кореи

7 сентября 2024 12:59
Виктория Козырь - редактор
Северная Корея запустила 190 воздушных шаров с макулатурой в Южную Корею
Воздушный шар КНДР. Фото: Yonhap News
Виктория Козырь - редактор

Северная Корея запустила около 190 воздушных шаров в направлении Южной Кореи. Они заполнены макулатурой и другими отходами.

Об этом сообщает Yonhap в среду, 7 сентября.

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Северная Корея запускала воздушные шары с вечера пятницы до утра субботы. Около 100 из них приземлились в столице и близлежащей провинции Кенги.

Шары наполнены макулатурой, кусками пластика и бутылками.

С конца мая КНДР запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на листовки, которые северокорейские перебежчики и активисты рассылают через границу в Южной Корее.

Сначала Северная Корея отправляла на юг навоз с помощью воздушных шаров, затем заменила его макулатурой и пластиковыми предметами.

Перед последним этапом кампании был перерыв почти месяц, начиная с 10 августа.

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