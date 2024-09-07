Північна Корея запустила 190 повітряних куль з макулатурою до Південної Кореї

Повітряна куля КНДР. Фото: Yonhap News

Північна Корея запустила близько 190 повітряних куль у напрямку Південної Кореї. Вони наповнені макулатурою та іншими відходами.

Про це повідомляє Yonhap у середу, 7 вересня.

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Північна Корея запускала повітряні кулі з вечора п'ятниці до ранку суботи. Близько 100 з них наразі приземлилися в столиці та прилеглій провінції Кьонгі.

Кулі наповнені макулатурою, шматками пластику та пляшками.

З кінця травня КНДР запустила тисячі повітряних куль із сміттям у відповідь на листівки, які північнокорейські перебіжчики та активісти розсилають через кордон у Південній Кореї.

Спочатку Північна Корея відправляла на південь гній за допомогою повітряних куль, потім замінила його на макулатуру та пластикові предмети.

Перед останнім етапом кампанії була перерва майже місяць, починаючи з 10 серпня.