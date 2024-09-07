Північна Корея запустила 190 повітряних куль з макулатурою до Південної Кореї

КНДР запустила 190 повітряних куль у напрямку Південної Кореї
Північна Корея запустила близько 190 повітряних куль у напрямку Південної Кореї. Вони наповнені макулатурою та іншими відходами.
Про це повідомляє Yonhap у середу, 7 вересня.
Повітряні кулі з КНДР
Північна Корея запускала повітряні кулі з вечора п'ятниці до ранку суботи. Близько 100 з них наразі приземлилися в столиці та прилеглій провінції Кьонгі.
Кулі наповнені макулатурою, шматками пластику та пляшками.
З кінця травня КНДР запустила тисячі повітряних куль із сміттям у відповідь на листівки, які північнокорейські перебіжчики та активісти розсилають через кордон у Південній Кореї.
Спочатку Північна Корея відправляла на південь гній за допомогою повітряних куль, потім замінила його на макулатуру та пластикові предмети.
Перед останнім етапом кампанії була перерва майже місяць, починаючи з 10 серпня.
Читайте Новини.LIVE!