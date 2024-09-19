Индия поставляет Украине боеприпасы тайно от России

Погрузка оружия. Фото иллюстративное: Flickr

Украина получала боеприпасы, которые производили индийские производители оружия. Их закупали европейские страны, которые затем перенаправлялись в Украину.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 19 сентября со ссылкой на ряд собственных источников.

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Украина получала боеприпасы из Индии

Европейские страны закупали артиллерийские снаряды у индийских производителей оружия и перенаправляли их в Украину. В свою очередь в Индии никак не вмешались в данную ситуацию, несмотря на угрозы и предупреждения со стороны Кремля. Источники и таможенные данные, с которыми ознакомились журналисты Reuters, свидетельствуют, что такая скрытая передача боеприпасов в Украину длилась более года.

Известно, что Кремль обсуждал этот вопрос с Индией дважды в год — во время июльской встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с индийским коллегой, а еще раньше, в январе, представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил на пресс-конференции, что Индия не направляла и не продавала артиллерийские снаряды в Украине.

Источники в индийском правительстве и оборонной промышленности рассказали, что дели действительно производит очень малое количество боеприпасов, которые использует Украина. Один из чиновников заявил, что их доля составляет менее 1% от общего объема оружия, импортированного Украиной с начала войны. В частности, закупкой индийских боеприпасов для Украины якобы занималась Италия и Чехия, впрочем, в МИД отказались предоставить комментарии журналистам по этому поводу.

Индия видит потенциал для собственного ВПК

Индия укрепляет оборонное и дипломатическое сотрудничество с Вашингтоном на фоне укрепления политики Китая, но имеет тесные отношения с Россией, от которой импортирует большую часть оружия.

В целом, Дели является крупнейшим мировым импортером оружия. Источники сообщили, что правительство Индии видит в продолжительной войне в Европе возможность развивать свой сектор экспорта вооружений.

За два года до вторжения в феврале 2022 года три крупнейших индийских производителя боеприпасов Yantra, Munitions India и Kalyani Strategic Systems экспортировали компоненты боеприпасов всего на 2,8 миллиона долларов США в Италию и Чехию, а также Испанию и Словению, где оборонные подрядчики инвестировали значительные средства в цепочки поставок в Украину. А уже с февраля 2022 года по июль 2024 года эта цифра резко возросла до 135,25 миллиона долларов, включая готовые боеприпасы, которые Индия начала экспортировать в эти четыре страны.