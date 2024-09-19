Удары по России — США назвали условия для дальнобойных обстрелов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Администрация Байдена все еще не приняла решения, чтобы предоставить Украине разрешение на дальнобойные удары вглубь России. Официальные лица США утверждают, что они стремятся получить более подробную информацию о том, как Киев будет использовать оружие и как оно подходит в более широкую стратегию войны.

Об этом сообщает агентство AP.

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В материале говорится, что официальные лица США заявили, что они попросили Украину более четко сформулировать свои боевые цели, поскольку президент Джо Байден готовится встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе.

Представители администрации обеспокоены тем, что ослабление ограничений на использование оружия будет иметь ограниченное влияние и связано с большим риском. В материале говорится, что на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин предупредил, что Россия будет воевать с Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО, если они позволят Украине использовать оружие большой дальности.

"Должностные лица по обороне США неоднократно утверждали, что количество ракет большой дальности ограничено и что Украина уже использует собственные беспилотники дальнего действия, чтобы поражать цели, расположенные на территории России. Об этой способности свидетельствует ночной удар украинского беспилотника, который поразил большой военный склад, вызвав огромный пожар в городе в 500 километрах от границы", — пишет АР.