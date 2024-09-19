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Камала Харрис вскоре встретится с Владимиром Зеленским, — СМИ

19 сентября 2024 08:21
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Встреча Гаррис и Зеленского — в СМИ сказали когда встретятся политики
Вице-президент Камала Харрис. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Кандидат в президенты США и действующая вице-президент Камала Харрис хочет встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Политики могут встретиться на следующей неделе.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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В Вашингтоне на следующей неделе возможна встреча между Камалой Харрис и Владимиром Зеленским.

"Встреча проходит в решающий момент, когда российские войска достигли определенных успехов в зашедшем в тупик конфликте с приближением зимы", — комментируют в Bloomberg.

Анонимные источники сообщили СМИ, что во время своего визита в Вашингтон в рамках "мирного плана", Владимир Зеленский будет настаивать на принятии Украины в НАТО и Европейском союзе, а также заключении ряда экономических и сделок безопасности и продолжении поставок современного вооружения.

Владимир Зеленский в конце сентября представит "план победы" президенту США Джо Байдену, однако он также хочет поделиться им с кандидатами в президенты — Камалой Харрис и Дональдом Трампам.

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