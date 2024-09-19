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Байден на заседании Генассамблеи ООН будет говорить о войне в Украине

19 сентября 2024 07:35
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Байден будет говорить о войне в Украине и Газе на заседании Генассамблеи ООН
Президент США Джо Байден. Фото: facebook.com/joebiden
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Президент США Джо Байден на следующей неделе выступит на сессии Генассамблеи ООН. Его речь будет посвящена войне в Украине и Газе, как одним из главных кризисов современного мира.

Об этом во время брифинга в Белом доме, 18 сентября, заявил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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"Думаю, вы можете ожидать, что президент будет говорить о современном кризисе, с которым мы сталкиваемся. В этом контексте войны в Украине и Секторе Газа являются двумя главными темами", — сообщил он.

Кирби также добавил, что Байден будет говорить о том, как американское лидерство и создание коалиций повлияло на развитие обоих конфликтов, а также определит дальнейшие шаги в этих направлениях.

Предстоящий Саммит будущего в ООН

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 22-23 сентября состоится Саммит будущего и ежегодные дебаты высокого уровня с участием глав государств и правительств, приуроченные к открытию 79-й сессии Генеральной ассамблеи.

"По итогам Саммита будущего будет принят Пакт во имя будущего, основанный на межправительственных переговорах и ориентированный на практические действия. В Пакт войдут разделы, посвященные устойчивому развитию и финансированию, международному миру и безопасности, науке, технологиям и инновациям, цифровому сотрудничеству, молодежи и будущим поколениям, а также трансформации глобального управления", — говорится на сайте ООН.

Отметим, что на мероприятии также выступит президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, агентство Reuters сообщило, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не исключает встречи с главой украинского государства.

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