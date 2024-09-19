Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Трамп заявил о возможной встречи с Зеленским, — Reuters arrow

Трамп заявил о возможной встречи с Зеленским, — Reuters

19 сентября 2024 03:48
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: росСМИ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

 

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в среду, 18 сентября, что он возможно встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как известно, на следующей неделе украинский лидер прибудет в Америку, чтобы выступить на заседании Совета безопасности ООН по поводу войны России в Украине.

Читайте также:

Об этом сообщает агентство Reuters.

Что сказал бывший президент США

"Вероятно, да", — сказал Трамп в ответ на вопрос репортера о том, встретится ли он с лидером Украины.

Дополнительных подробностей республиканец не сообщил.

Reuters отмечает, что в августе Зеленский заявил, что хочет представить план победы Украины президенту США Джо Байдену, вице-президенту (и кандидату на пост главы государства) Камале Харрис, а также бывшему лидеру Америки Дональду Трампу. Кроме того, ранее в июле Зеленский и Трамп говорили по телефону.

В настоящее время Трамп постоянно называет помощь США своему восточноевропейскому союзнику пустой тратой, а в ходе дебатов с Харрис не ответил на вопрос, хочет ли он победы Украины. Вместо этого он сказал, что хочет завершения войны.

Агентство добавило, что в последние месяцы некоторые другие мировые лидеры, которые посещали Америку для саммитов и встреч с Байденом, в конечном итоге встречались и с Трампом.

В частности, в эти выходные Трамп должен появится на одном из мероприятий в штате Пенсильвания вместе с президентом Польши Анджеем Дудой.

Также важные новости дня по теме:

Владимир Зеленский США Дональд Трамп война в Украине Америка

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:48 Трамп заявил о возможной встречи с Зеленским, — Reuters

03:26 В войске нужны люди, которые не боятся высоты — кого приглашают в полк "Азов"

02:45 Броня через "Дію" без военных документов — когда это возможно

02:28 В Киевской области работает ПВО — зафиксированы дроны РФ

02:07 В Киевской области и других регионах Украины объявлена тревога

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

02:04 Израиль принял решение о масштабной военной операции против "Хезболлы" на юге Ливана, — СМИ

01:32 В Чернигове админ Telegram-канала сообщал о местах выдачи повесток — какое наказание избрал суд

01:30 Каким должен быть мобилизационный возраст в Украине — ответ майора НГУ

00:50 В результате ударов РФ по Харькову повреждены жилые дома — мэр города

00:47 Германия прекратила экспорт оружия в Израиль, — Reuters

03:48 Трамп заявил о возможной встречи с Зеленским, — Reuters

03:26 В войске нужны люди, которые не боятся высоты — кого приглашают в полк "Азов"

02:45 Броня через "Дію" без военных документов — когда это возможно

02:28 В Киевской области работает ПВО — зафиксированы дроны РФ

02:07 В Киевской области и других регионах Украины объявлена тревога

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

02:04 Израиль принял решение о масштабной военной операции против "Хезболлы" на юге Ливана, — СМИ

01:32 В Чернигове админ Telegram-канала сообщал о местах выдачи повесток — какое наказание избрал суд

01:30 Каким должен быть мобилизационный возраст в Украине — ответ майора НГУ

00:50 В результате ударов РФ по Харькову повреждены жилые дома — мэр города

00:47 Германия прекратила экспорт оружия в Израиль, — Reuters

Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Text

22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Text

21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

Text

21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

Text

19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

Text

17:50 США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

Text

15:22 В Комитете нацбезопасности отреагировали на заявление об увольнении Безуглой

Text
Эксклюзив

13:44 Массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" — Сергей Ауслендер рассказал детали

Text

13:00 Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

Text

12:31 Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации