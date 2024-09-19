Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: росСМИ

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в среду, 18 сентября, что он возможно встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как известно, на следующей неделе украинский лидер прибудет в Америку, чтобы выступить на заседании Совета безопасности ООН по поводу войны России в Украине.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

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"Вероятно, да", — сказал Трамп в ответ на вопрос репортера о том, встретится ли он с лидером Украины.

Дополнительных подробностей республиканец не сообщил.

Reuters отмечает, что в августе Зеленский заявил, что хочет представить план победы Украины президенту США Джо Байдену, вице-президенту (и кандидату на пост главы государства) Камале Харрис, а также бывшему лидеру Америки Дональду Трампу. Кроме того, ранее в июле Зеленский и Трамп говорили по телефону.

В настоящее время Трамп постоянно называет помощь США своему восточноевропейскому союзнику пустой тратой, а в ходе дебатов с Харрис не ответил на вопрос, хочет ли он победы Украины. Вместо этого он сказал, что хочет завершения войны.

Агентство добавило, что в последние месяцы некоторые другие мировые лидеры, которые посещали Америку для саммитов и встреч с Байденом, в конечном итоге встречались и с Трампом.

В частности, в эти выходные Трамп должен появится на одном из мероприятий в штате Пенсильвания вместе с президентом Польши Анджеем Дудой.