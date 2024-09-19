Трамп заявив, що може зустрітися із Зеленським

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото: росЗМІ

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив у середу, 18 вересня, що він може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Відомо, що наступного тижня український лідер прибуде до Америки, щоб виступити на засіданні Ради безпеки ООН щодо війни Росії в Україні.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Що сказав колишній президент США

"Ймовірно, так", — сказав Трамп у відповідь на запитання репортера про те, чи зустрінеться він із лідером України.

Додаткових подробиць республіканець не повідомив.

Reuters зазначає, що у серпні Зеленський заявив, що хоче представити план перемоги України президенту США Джо Байдену, віце-президенту (і кандидату на пост глави держави) Камалі Гарріс, а також колишньому лідеру Америки Дональду Трампу. Крім того, раніше у липні Зеленський та Трамп говорили по телефону.

Наразі Трамп постійно називає допомогу США своєму східноєвропейському союзнику марною тратою, а під час дебатів з Гарріс не відповів на запитання, чи хоче він перемоги України. Натомість він сказав, що хоче завершення війни.

Агентство додало, що останні місяці деякі інші світові лідери, які відвідували Америку для самітів і зустрічей з Байденом, зрештою зустрічалися і з Трампом.

Зокрема, у ці вихідні Трамп має з'явитися на одному із заходів у штаті Пенсільванія разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою.