Байден говоритиме про війну в Україні та Газі на засіданні Генасамблеї ООН

Президент США Джо Байден. Фото: facebook.com/joebiden

Президент США Джо Байден наступного тижня виступить на сесії Генасамблеї ООН. Його промова буде присвячена війні в Україні та Газі, як одним з найголовніших криз сучасного світу.

Про це під час брифінгу у Білому домі, 18 вересня, заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Читайте також:

Про що повідомив представник Білого дому

"Думаю, ви можете очікувати, що президент говоритиме про сучасну кризу, з якою ми стикаємося. У цьому контексті війни в Україні та Секторі Газа є двома головними темами", — повідомив він.

Кірбі також додав, що Байден говоритиме про те, як американське лідерство та створення коаліцій вплинуло на розвиток обох конфліктів, а також визначить подальші кроки у цих напрямках.

Саміт майбутнього в ООН

У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 22-23 вересня відбудеться Саміт майбутнього та щорічні дебати високого рівня за участю глав держав та урядів в рамках відкриття 79-ї сесії Генеральної асамблеї.

"За підсумками Саміту майбутнього буде ухвалено Пакт в ім'я майбутнього, заснований на міжурядових переговорах і орієнтований на практичні дії. До Пакту увійдуть розділи, присвячені сталому розвитку та фінансуванню, міжнародному миру та безпеці, науці, технологіям та інноваціям, цифровому співробітництву, молоді та майбутнім поколінням, а також трансформації глобального управління", — йдеться на сайті ООН.

Зазначимо, що на цьому заході також виступить президент України Володимир Зеленський. У той же час агентство Reuters повідомило, що кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп не виключає зустрічі з главою української держави.