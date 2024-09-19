Байден говоритиме про війну в Україні та Газі на засіданні Генасамблеї ООН

Байден на засіданні Генасамблеї ООН говоритиме про війну в Україні
Президент США Джо Байден наступного тижня виступить на сесії Генасамблеї ООН. Його промова буде присвячена війні в Україні та Газі, як одним з найголовніших криз сучасного світу.
Про це під час брифінгу у Білому домі, 18 вересня, заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
Про що повідомив представник Білого дому
"Думаю, ви можете очікувати, що президент говоритиме про сучасну кризу, з якою ми стикаємося. У цьому контексті війни в Україні та Секторі Газа є двома головними темами", — повідомив він.
Кірбі також додав, що Байден говоритиме про те, як американське лідерство та створення коаліцій вплинуло на розвиток обох конфліктів, а також визначить подальші кроки у цих напрямках.
Саміт майбутнього в ООН
У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 22-23 вересня відбудеться Саміт майбутнього та щорічні дебати високого рівня за участю глав держав та урядів в рамках відкриття 79-ї сесії Генеральної асамблеї.
"За підсумками Саміту майбутнього буде ухвалено Пакт в ім'я майбутнього, заснований на міжурядових переговорах і орієнтований на практичні дії. До Пакту увійдуть розділи, присвячені сталому розвитку та фінансуванню, міжнародному миру та безпеці, науці, технологіям та інноваціям, цифровому співробітництву, молоді та майбутнім поколінням, а також трансформації глобального управління", — йдеться на сайті ООН.
Зазначимо, що на цьому заході також виступить президент України Володимир Зеленський. У той же час агентство Reuters повідомило, що кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп не виключає зустрічі з главою української держави.
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