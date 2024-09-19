Зустріч Гарріс та Зеленського — в ЗМІ сказали коли зустрінуться політики

Віцепрезидентка Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Кандидатка в президенти США й чинна віцепрезидентка Камала Гарріс хоче зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Політики можуть зустрітися наступного тижня.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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У Вашингтоні наступного тижня можлива зустріч між Камалою Гарріс та Володимиром Зеленським.

"Зустріч відбувається у вирішальний момент, коли російські війська досягли певних успіхів у конфлікті, що зайшов у глухий кут, з наближенням зими", — коментують у Bloomberg.

Анонімні джерела повідомили ЗМІ, що під час свого візиту в Вашингтон у рамках "мирного плану", Володимир Зеленський наполягатиме на прийняття України до НАТО та Європейського союзу, а також укладання низки економічних та безпекових угод та продовженні постачання сучасного озброєння.

Володимир Зеленський наприкінці вересня представить "план перемоги" президенту США Джо Байдену, проте, він також хоче поділитися ним з кандидатами у президенти — Камалою Гарріс та Дональдом Трампам.