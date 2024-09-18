Румунія закликає НАТО до дій через вторгнення безпілотників РФ у їх повітряний простір

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар. Фото: x.com/AngelTilvar

Протягом останнього року на територію Румунії неодноразово потрапляли російські безпілотники та їх уламки. Країна закликала НАТО до рішучих дій.

Про це повідомило видання Reuters у середу, 18 вересня.

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Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар заявив, що НАТО має вжити "рішучі скоординовані" заходи у відповідь на інциденти, коли російські безпілотники потрапляли у повітряний простір Альянсу.

"Саме тому необхідна надійна, скоординована відповідь на рівні союзників, а також якнайшвидше впровадження ротаційної протиповітряної оборони та комплексної моделі протиракетної оборони", — зазначив Тилвар.

Повідомляється, що країни східного флангу НАТО занепокоєнні через діяльність Росії в Чорноморському регіоні.

"Країни "Бухарестської дев'ятки" глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників і ракет у повітряний простір НАТО, у Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості на східному фланзі НАТО", — зауважив міністр оборони Румунії.

Міністр наголосив на необхідності впровадження ротаційної системи протиповітряної оборони та комплексної моделі протиракетної оборони для забезпечення безпеки.

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський додав, що питання знищення безпілотників, які порушують повітряний простір НАТО, буде обговорено на наступному засіданні міністрів оборони Альянсу в жовтні.