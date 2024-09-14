Війна в Україні — Столтенберг розкритикував дії НАТО на початку російського вторгнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Альянс міг зробити більше, щоб запобігти повномасштабному вторгненню РФ в Україну у 2022 році. Припинення війни можна досягти лише за столом переговорів.

Про це повідомило видання FAS.

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Столтенберг заявив, що Альянс міг би зробити більше для запобігання повномасштабному вторгненню Росії в Україну в 2022 році.

Зокрема, він наголосив, що своєчасне постачання військового озброєння Україні до початку війни могло б стримати агресора, але побоювання ескалації з Росією стримували НАТО від надання допомоги.

"Зараз ми надаємо військову техніку для війни — тоді ми могли б надати військову техніку для запобігання війні", — зауважив Столтенберг.

Генсек НАТО заявив, що припинення війни в Україні можна досягти лише за столом переговорів.

"Щоб закінчити цю війну, на певному етапі доведеться знову вести діалог з Росією. Але він має базуватися на українській силі", — зазначив Столтенберг.