Україна в НАТО - Кулеба відповів, коли це стане можливим

Голова МЗС Дмитро Кулеба. Фото: CNN

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україну можуть запросити до Північноатлантичного Альянсу вже у 2025 році. Він вважає, що це станеться перед Самітом НАТО.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю CNN.

Читайте також:

“For us, the issue of the [NATO] invitation is still on the table.” @DmytroKuleba tells me “constructive ambiguity… is not constructive anymore.” And “we’re not talking about becoming NATO member tomorrow, we’re talking about extending NATO invitation today.” pic.twitter.com/2Xm0l9vPU1 — Christiane Amanpour (@amanpour) September 3, 2024

Запрошення України в НАТО

За словами Кулеби, запрошення України до НАТО можливе ще до саміту Альянсу у Нідерландах у 2025 році.

"Я чітко бачу можливість, щоб це сталося перед самітом НАТО у Нідерландах у 2025 році", — сказав він.

Міністр уточнив, що не має на увазі негайний вступ, мова йде саме про запрошення, що дасть Україні сигнал "політичної ясності та визначеності".

На його думку, якщо є політична воля, то шлях для цього не треба шукати, оскільки Україна може отримати запрошення "навіть зараз, навіть сьогодні".

Кулеба переконаний, що Україна за всіма параметрами заслуговує на отримання такого запрошення вже зараз.