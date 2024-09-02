Збиття ракет над Україною — у НАТО виступили категорично проти ідеї Польщі

У НАТО різко відреагували на заклик Польщі збивати ракети над Україною
Збиття російських ракет над територією України може мати наслідки для всього Північноатлантичного альянсу. НАТО не є стороною "конфлікту".
Про це заявив неназваний представник Альянсу, пише Europa Press.
Реакція НАТО на заяви Польщі
У Альянсі застерігають інші країни від дій, які можуть спровокувати подальшу ескалацію війни Росії.
"НАТО несе відповідальність, щоб запобігти подальшій ескалації війни Росії та не є стороною конфлікту і не стане стороною конфлікту в Україні", — сказав представник Альянсу.
Він наголосив, що країни-члени мають право захищати свій повітряний простір, але попередив, що дії окремих держав на підтримку України "можуть також вплинути на НАТО в цілому".
"Тому потрібно, щоб союзники продовжували консультуватися між собою", – додав речник.
Що пропонували у Польщі
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країни, які межують з Україною, включно з Польщею, мають обов'язок збивати російські ракети ще до їхнього входження у повітряний простір цих держав.
Він вважає, що Варшава зобов’язана забезпечити безпеку своїх громадян, незважаючи на спротив НАТО, а збиття російських ракет над Україною можна вважати законною самообороною.
Раніше вже звучали подібні пропозиції від Польщі щодо збиття ракет над Україною.
Зокрема, у липні Польща підписала з Україною двосторонню угоду про безпеку, в якій дві країни зобов’язалися вивчити доцільність можливого перехоплення в повітряному просторі України ракет і БпЛА, випущених у напрямку території Польщі.
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