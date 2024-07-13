Польща досліджує ідею збиття російських ракет у повітряному просторі України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: PAP

Польща розглядає пропозицію щодо збиття російських ракет у повітряному просторі України. Країна вбачає в цьому самозахист.

Про це повідомляє видання BBC.

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Збиття російських ракет над територією України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Польща розглядає пропозицію України щодо збиття російських ракет, які летять у бік Варшави, поки вони знаходяться на території українського повітряного простору.

Ця пропозиція була заявлена у двосторонній безпековій угоді, яку було підписано між країнами на початку цього тижня 8 липня.

"На даному етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми дослідимо цю ідею", — сказав Сікорський Американському інституту підприємництва у Вашингтоні.

Міністр нагадав про випадки, коли деякі ракети РФ, випущені з району Санкт-Петербурга по українських цілях поблизу міста Львова на заході країни, неподалік від польського кордону, перетнули Білорусь і увійшли в повітряний простір Польщі приблизно на 40 секунд, перш ніж повернутись до своїх цілей назад в Україну.

Сікорський визнав, що такий короткий проміжок дав Польщі мало часу для реакції. Однак ця пропозиція теоретично охоплює будь-яку ракету, яка прямує через захід України в напрямку Польщі.

"Ми прифронтова держава, і російські ракети порушують наш повітряний простір. Якщо ми збиваємо ракети лише тоді, коли вони входять у наш повітряний простір, уламки становлять загрозу нашим громадянам", — сказав посадовець.

За його словами, Україна не проти, аби Польща збивала російські ракети в українському повітряному просторі, коли загрожує безпосередня небезпека переходу ракети на територію Польщі.

"На мою думку, це самозахист, але ми вивчаємо цю ідею", — підсумував Сікорський.

Нагадаємо, у Польщі більше половини громадян підтримують збиття російських ракет над Україною. Поляки непокояться, що випущені російськими загарбниками ракети можуть завдати шкоди і їх країні також.

Раніше в Польщі заявляли, що країна не виконуватиме вимогу України збивати російські ракети, які летять у напрямку Західної України, без рішення всього НАТО.