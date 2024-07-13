Польща досліджує ідею збиття російських ракет у повітряному просторі України

Польща розглядає можливість збиття російських ракет над Україною
Польща розглядає пропозицію щодо збиття російських ракет у повітряному просторі України. Країна вбачає в цьому самозахист.
Про це повідомляє видання BBC.
Збиття російських ракет над територією України
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Польща розглядає пропозицію України щодо збиття російських ракет, які летять у бік Варшави, поки вони знаходяться на території українського повітряного простору.
Ця пропозиція була заявлена у двосторонній безпековій угоді, яку було підписано між країнами на початку цього тижня 8 липня.
"На даному етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми дослідимо цю ідею", — сказав Сікорський Американському інституту підприємництва у Вашингтоні.
Міністр нагадав про випадки, коли деякі ракети РФ, випущені з району Санкт-Петербурга по українських цілях поблизу міста Львова на заході країни, неподалік від польського кордону, перетнули Білорусь і увійшли в повітряний простір Польщі приблизно на 40 секунд, перш ніж повернутись до своїх цілей назад в Україну.
Сікорський визнав, що такий короткий проміжок дав Польщі мало часу для реакції. Однак ця пропозиція теоретично охоплює будь-яку ракету, яка прямує через захід України в напрямку Польщі.
"Ми прифронтова держава, і російські ракети порушують наш повітряний простір. Якщо ми збиваємо ракети лише тоді, коли вони входять у наш повітряний простір, уламки становлять загрозу нашим громадянам", — сказав посадовець.
За його словами, Україна не проти, аби Польща збивала російські ракети в українському повітряному просторі, коли загрожує безпосередня небезпека переходу ракети на територію Польщі.
"На мою думку, це самозахист, але ми вивчаємо цю ідею", — підсумував Сікорський.
Нагадаємо, у Польщі більше половини громадян підтримують збиття російських ракет над Україною. Поляки непокояться, що випущені російськими загарбниками ракети можуть завдати шкоди і їх країні також.
Раніше в Польщі заявляли, що країна не виконуватиме вимогу України збивати російські ракети, які летять у напрямку Західної України, без рішення всього НАТО.
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