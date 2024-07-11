Ракетні обстріли України — поляки підтримали знищення російських ракет

Польські військові біля систем протиповітряної оборони. Фото ілюстративне: PAP

У Польщі більше половини громадян підтримують збиття російських ракет над Україною. Поляки непокояться, що випущені російськими загарбниками ракети можуть завдати шкоди і їх країні також.

Про це повідомляє видання Rzeczpospolita у четвер, 11 липня.

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Поляки підтримують збиття російських ракет

Серед поляків провели опитування щодо збиття російських ракет над західними областями України, якщо є ризик, що вони можуть залетіти на територію Польщі.

Результати опитування були такими:

57,5 респондентів відповіли "так", лише 18,3% — проти, 24,2% не визначилися;

збиття ракет підтримують 63% чоловіків і 53% жінок;

схвалення зростає з віком — серед молоді до 24 років лише 49% "за", серед людей старше 50 років 60% підтримують збиття ракет.

Результати опитування серед поляків. Фото: скриншот

Падіння ракет на території Польщі

Нагадаємо, що протягом агресивної війни Росії проти України вже сталося кілька інцидентів, коли під час ракетних ударів по цілях в України російські ракети порушили повітряний простір Польщі.

Найсерйозніший такий інцидент стався у грудні 2023 року, коли російська ракета Х-555 залетіла на територію Польщі та впала в лісі під Бидгощем.

Останніми місяцями Оперативне командування Збройних сил Польщі регулярно повідомляють про злети польських винищувачів під час масованих ракетних атак Росії проти України.

Також ми писали, що під час масованої атаки Росії по Україні в неділю, 24 березня, одна з ракет залетіла в Польщу.

Раніше в Польщі заявили, що країна не виконуватиме вимогу України збивати російські ракети, які летять у напрямку Західної України, без рішення всього НАТО.

Наразі Україна та Польща розробляють механізм, який дозволить польським силам протиповітряної оборони знищувати російські ракети та безпілотники. Це стосуватиметься виключно тих повітряних цілей, які були запущені в напрямку Польщі.

Також на території Польщі з'явиться та проходитиме підготовку новий добровольчий підрозділ "Український легіон". Його сформують з українців Європейського Союзу.