Ракетные обстрелы Украины - поляки поддержали уничтожение российских ракет

Польские военные у систем противовоздушной обороны. Фото иллюстративный: PAP

В Польше более половины граждан поддерживают сбыт российских ракет над Украиной. Поляки опасаются, что выпущенные российскими захватчиками ракеты могут нанести вред и их стране тоже.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita в четверг, 11 июля.

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Поляки поддерживают сбивание российских ракет

Среди поляков провели опрос относительно сбивания российских ракет над западными областями Украины, если есть риск, что они могут залететь на территорию Польши.

Результаты опроса были следующими:

57,5 респондентов ответили "да", только 18,3% — против, 24,2% не определились;

ущерб ракет поддерживают 63% мужчин и 53% женщин;

одобрение растет с возрастом — среди молодежи до 24 лет только 49% "за", среди людей старше 50 лет 60% поддерживают сбивание ракет.

Результаты опроса среди поляков. Фото: скриншот

Падение ракет на территории Польши

Напомним, что в течение агрессивной войны России против Украины уже произошло несколько инцидентов, когда во время ракетных ударов по целям Украины российские ракеты нарушили воздушное пространство Польши.

Самый серьезный подобный инцидент произошел в декабре 2023 года , когда российская ракета Х-555 залетела на территорию Польши и упала в лесу под Быдгощем.

В последние месяцы Оперативное командование Вооруженных сил Польши регулярно сообщают о взлетах польских истребителей во время массированных ракетных атак России против Украины.

Также мы писали, что во время массированной атаки России по Украине в воскресенье, 24 марта, одна из ракет залетела в Польшу.

Ранее в Польше заявили, что страна не будет выполнять требование Украины сбивать российские ракеты, летящие в направлении Западной Украины, без решения всего НАТО.

В настоящее время Украина и Польша разрабатывают механизм, который позволит польским силам противовоздушной обороны уничтожать российские ракеты и беспилотники. Это касается исключительно тех воздушных целей, которые были запущены в направлении Польши.

Также на территории Польши появится и пройдет подготовку новое добровольческое подразделение "Украинский легион". Его сформируют из украинцев Европейского Союза.