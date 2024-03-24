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У МЗС Польщі вимагатимуть пояснень від Росії через порушення повітряного простору

24 березня 2024 13:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У МЗС Польщі вимагатимуть пояснень від Росії через порушення повітряного простору
Речник МЗС Польщі Павел Вронський. Фото: PAP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Під час масованої атаки Росії по Україні в неділю, 24 березня, одна з ракет залетіла в Польщу. Країна вимагатиме пояснень щодо порушення її повітряного простору. 

Про це повідомила пресслужба МЗС Польщі.

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"Польща вимагатиме пояснень від Російської Федерації за чергове порушення повітряного простору країни", — йдеться у заяві.

Водночас у МЗС закликали Росію перш за все припинити терористичні повітряні атаки по території України, припинити війну і "зайнятися вирішенням внутрішніх проблем країни".

"Висловлюємо співчуття жертвам російських бомбардувань та їхнім родичам", — зауважили у відомстві.

Крім того, міністерство наголосило, що Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду кордонів.

МЗС Польщі про порушення повітряного простору 24 березня
Скриншот заяви МЗС Польщі

Нагадаємо, під час ранкової масованої атаки по Україні російська ракета пробула у повітряному просторі Польщі 39 секунд. Протягом усього часу повітряну ціль спостерігали військові радіолокаційні системи.

Також ми писали, що внаслідок атаки дронами та ракетами на Львівщині було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Загалом у небі над Україною Сили ППО збили 43 російські повітряні цілі — 18 ракет та 25 дронів-камікадзе.

Польща
НАТО
обстріли
ракета
війна в Україні
Росія

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