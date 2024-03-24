В МИД Польши потребуют объяснений от России из-за нарушения воздушного пространства

Спикер МИД Польши Павел Вронский. Фото: PAP

Во время массированной атаки России по Украине в воскресенье, 24 марта, одна из ракет залетела в Польшу. Страна потребует объяснений по поводу нарушении ее воздушного пространства.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши.

Читайте также:

Ракета РФ залетела в Польшу

"Польша потребует объяснений от Российской Федерации за очередное нарушение воздушного пространства страны", — говорится в заявлении.

В то же время в МИДе призвали Россию прежде всего прекратить террористические воздушные атаки по территории Украины, прекратить войну и "заняться решением внутренних проблем страны".

"Выражаем соболезнования жертвам российских бомбардировок и их родственникам", — отметили в ведомстве.

Кроме того, министерство подчеркнуло, что Польша осуждает все формы терроризма и попытки силового пересмотра границ.

Скриншот заявления МИД Польши

Напомним, во время утренней массированной атаки по Украине российская ракета пробыла в воздушном пространстве Польши 39 секунд. В течение всего времени воздушную цель наблюдали военные радиолокационные системы.

Также мы писали, что в результате атаки дронами и ракетами во Львовской области был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Всего в небе над Украиной Силы ПВО сбили 43 российских воздушных целей — 18 ракет и 25 дронов-камикадзе.