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Голова МЗС Польщі відповів, чи готова країна до вторгнення Росії, якщо паде Україна

10 липня 2024 22:16
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Чи готова Польща до можливого вторгнення РФ — відповідь Сікорського
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Next G
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів, чи готова країна до вторгнення Росії, якщо Україна паде і Росія піде далі. Він заявив, що Володимир Путін ніколи не зможе зруйнувати НАТО.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський кореспондентці Новини.LIVE Ульяні Бойчук.

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Сікорський заявив, що Росія не зможе зруйнувати Альянс, поки не переможе Україну, тому цього ніколи не станеться. Він додав, що його країна постійно удосконалює свою оборону.

"Ми маємо 14-й оборонний бюджет у світі, армію у 200 тисяч осіб та постійно удосконалюємо оборону. У нас також 12 сотень груп НАТО на території" — заявив голова МЗС Польщі.

Нагадаємо, в Польщі заявили, що країна не виконуватиме вимогу України збивати російські ракети, які летять у напрямку Західної України, без рішення всього НАТО. Наразі в Альянсу немає одноголосності щодо цього питання. 

Також ми писали, що колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич заявив, що необхідно перемістити окремі командування Альянсу на схід, де провідні ролі мають займати військові зі східних країн-членів НАТО.

росія Польща війна НАТО Україна війна в Україні Радослав Сікорський

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