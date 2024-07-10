Готова ли Польша к возможному вторжению РФ — ответ Сикорского

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Next G

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил, готова ли страна к вторжению России, если Украина уйдет и Россия пойдет дальше. Он заявил, что Владимир Путин никогда не сможет разрушить НАТО.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский корреспонденке Новини.LIVE Ульяне Бойчук.

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Сикорский заявил, что Россия не сможет разрушить Альянс, пока не победит Украину, поэтому этого никогда не произойдет. Он добавил, что его страна постоянно усовершенствует свою оборону.

"У нас есть 14-й оборонный бюджет в мире, армия в 200 тысяч человек и постоянно совершенствует оборону. У нас также 12 сотен групп НАТО на территории", — заявил глава МИД Польши.

Напомним, в Польше заявили, что страна не будет выполнять требование Украины сбивать российские ракеты, летящие в направлении Западной Украины, без решения всего НАТО. Сейчас у Альянса нет единогласия по этому вопросу.

Также мы писали, что бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич заявил, что необходимо переместить отдельные командования Альянса на восток, где ведущие роли должны занимать военные из восточных стран-членов НАТО.