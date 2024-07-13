Польша исследует идею сбивания российских ракет в воздушном пространстве Украины

Польша рассматривает возможность сбивания российских ракет над Украиной
Польша рассматривает предложение по сбитию российских ракет в воздушном пространстве Украины. Страна видит в этом самозащиту.
Об этом сообщает издание BBC.
Сбивания российских ракет над территорией Украины
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Польша рассматривает предложение Украины относительно сбивания российских ракет, которые улетают в сторону Варшавы, пока они находятся на территории украинского воздушного пространства.
Данное предложение было заявлено в двустороннем соглашении о безопасности, которое было подписано между странами в начале этой недели 8 июля.
"На данном этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы исследуем эту идею", — сказал Сикорский Американскому институту предпринимательства в Вашингтоне.
Министр напомнил о случаях, когда некоторые ракеты РФ, выпущенные из района Санкт-Петербурга по украинским целям вблизи города Львова на западе страны, недалеко от польской границы, пересекли Беларусь и вошли в воздушное пространство Польши примерно на 40 секунд, прежде чем вернуться к своим целям обратно в Украине.
Сикорский признал, что столь короткий промежуток дал Польше мало времени для реакции. Однако это предложение теоретически охватывает любую ракету, которая следует через запад Украины в направлении Польши.
"Мы прифронтовое государство и российские ракеты нарушают наше воздушное пространство. Если мы сбиваем ракеты только тогда, когда они входят в наше воздушное пространство, обломки представляют угрозу нашим гражданам", — сказал чиновник.
По его словам, Украина не против того, чтобы Польша сбивала российские ракеты в украинском воздушном пространстве, когда грозит непосредственная опасность перехода ракеты на территорию Польши.
"По моему мнению, это самозащита, но мы изучаем эту идею", — подытожил Сикорский.
Напомним, в Польше более половины граждан поддерживают сбивание российских ракет над Украиной. Поляки опасаются, что выпущенные российскими захватчиками ракеты могут нанести вред и их стране тоже.
Ранее в Польше заявляли, что страна не будет выполнять требование Украины сбивать российские ракеты, летящие в направлении Западной Украины, без решения всего НАТО.
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