Польша исследует идею сбивания российских ракет в воздушном пространстве Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: PAP

Польша рассматривает предложение по сбитию российских ракет в воздушном пространстве Украины. Страна видит в этом самозащиту.

Об этом сообщает издание BBC.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Польша рассматривает предложение Украины относительно сбивания российских ракет, которые улетают в сторону Варшавы, пока они находятся на территории украинского воздушного пространства.

Данное предложение было заявлено в двустороннем соглашении о безопасности, которое было подписано между странами в начале этой недели 8 июля.

"На данном этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы исследуем эту идею", — сказал Сикорский Американскому институту предпринимательства в Вашингтоне.

Министр напомнил о случаях, когда некоторые ракеты РФ, выпущенные из района Санкт-Петербурга по украинским целям вблизи города Львова на западе страны, недалеко от польской границы, пересекли Беларусь и вошли в воздушное пространство Польши примерно на 40 секунд, прежде чем вернуться к своим целям обратно в Украине.

Сикорский признал, что столь короткий промежуток дал Польше мало времени для реакции. Однако это предложение теоретически охватывает любую ракету, которая следует через запад Украины в направлении Польши.

"Мы прифронтовое государство и российские ракеты нарушают наше воздушное пространство. Если мы сбиваем ракеты только тогда, когда они входят в наше воздушное пространство, обломки представляют угрозу нашим гражданам", — сказал чиновник.

По его словам, Украина не против того, чтобы Польша сбивала российские ракеты в украинском воздушном пространстве, когда грозит непосредственная опасность перехода ракеты на территорию Польши.

"По моему мнению, это самозащита, но мы изучаем эту идею", — подытожил Сикорский.

Напомним, в Польше более половины граждан поддерживают сбивание российских ракет над Украиной. Поляки опасаются, что выпущенные российскими захватчиками ракеты могут нанести вред и их стране тоже.

Ранее в Польше заявляли, что страна не будет выполнять требование Украины сбивать российские ракеты, летящие в направлении Западной Украины, без решения всего НАТО.