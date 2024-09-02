Сбитие ракет над Украиной — в НАТО выступили категорически против идеи Польши

В НАТО резко отреагировали на призыв Польши сбивать ракеты над Украиной
Сбитие российских ракет над территорией Украины может иметь последствия для всего Североатлантического альянса. НАТО не является стороной "конфликта".
Об этом заявил неназванный представитель Альянса, пишет Europa Press.
Реакция НАТО на заявления Польши
В Альянсе предостерегают другие страны от действий, способных спровоцировать дальнейшую эскалацию войны России.
"НАТО несет ответственность, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию войны России и не является стороной конфликта и не станет стороной конфликта в Украине", — сказал представитель Альянса.
Он подчеркнул, что страны-члены имеют право защищать свое воздушное пространство, но предупредил, что действия отдельных государств в поддержку Украины "могут также повлиять на НАТО в целом".
"Поэтому нужно, чтобы союзники продолжали консультироваться между собой", — добавил представитель.
Что предлагали в Польше
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что граничащие с Украиной страны, включая Польшу, обязаны сбивать российские ракеты еще до их вхождения в воздушное пространство этих государств.
Он считает, что Варшава обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на сопротивление НАТО, а сбитие российских ракет над Украиной можно считать законной самообороной.
Ранее уже звучали подобные предложения от Польши по сбитию ракет над Украиной.
В частности, в июле Польша подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, в котором две страны обязались изучить целесообразность возможного перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и БпЛА, выпущенных в направлении территории Польши.
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