Сбитие ракет над Украиной — в НАТО выступили категорически против идеи Польши

Заседание НАТО. Иллюстративное фото: nato.int

Сбитие российских ракет над территорией Украины может иметь последствия для всего Североатлантического альянса. НАТО не является стороной "конфликта".

Об этом заявил неназванный представитель Альянса, пишет Europa Press.

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В Альянсе предостерегают другие страны от действий, способных спровоцировать дальнейшую эскалацию войны России.

"НАТО несет ответственность, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию войны России и не является стороной конфликта и не станет стороной конфликта в Украине", — сказал представитель Альянса.

Он подчеркнул, что страны-члены имеют право защищать свое воздушное пространство, но предупредил, что действия отдельных государств в поддержку Украины "могут также повлиять на НАТО в целом".

"Поэтому нужно, чтобы союзники продолжали консультироваться между собой", — добавил представитель.

Что предлагали в Польше

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что граничащие с Украиной страны, включая Польшу, обязаны сбивать российские ракеты еще до их вхождения в воздушное пространство этих государств.

Он считает, что Варшава обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на сопротивление НАТО, а сбитие российских ракет над Украиной можно считать законной самообороной.

Ранее уже звучали подобные предложения от Польши по сбитию ракет над Украиной.

В частности, в июле Польша подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, в котором две страны обязались изучить целесообразность возможного перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и БпЛА, выпущенных в направлении территории Польши.