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Кулеба предположил, когда Украина сможет получить приглашение в НАТО

4 сентября 2024 12:49
Евгения Брюховецкая - редактор
Украина в НАТО - Кулеба ответил, когда это станет возможным
Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: CNN
Евгения Брюховецкая - редактор

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украину могут пригласить в Североатлантический альянс уже в 2025 году. Он считает, что это произойдет перед саммитом НАТО.

Об этом Кулеба сказал в интервью CNN.

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По словам Кулебы, приглашение Украины в НАТО возможно еще до саммита Альянса в Нидерландах в 2025 году.

"Я ясно вижу возможность, чтобы это произошло перед саммитом НАТО в Нидерландах в 2025 году", — сказал он.

Министр уточнил, что не имеет в виду немедленное вступление, речь идет именно о приглашении, которое даст Украине сигнал "политической ясности и определенности".

По его мнению, если есть политическая воля, то путь для этого не следует искать, поскольку Украина может получить приглашение "даже сейчас, даже сегодня".

Кулеба убежден, что Украина по всем параметрам заслуживает получения такого приглашения уже сейчас.

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