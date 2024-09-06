Єнс Столтенберг звернувся до союзників із закликом допомогти Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Єнс Столтенберг звернувся до союзників НАТО із закликом посилити військову допомогу Україні. Він пояснив, який шлях для завершення війни є найшвидшим.

Про це генеральний секретар НАТО заявив у п'ятницю, 6 вересня, в Осло під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре.

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Генсек НАТО акцентував, що в Україні "важка фаза війни", тому звернувся до партнерів із закликом щодо допомоги.

"Сьогодні союзники по НАТО проводять зустріч на базі Рамштайн у Німеччині, щоб надалі обговорити зміцнення оборони України. Норвегія є частиною цієї ініціативи. Такі зусилля роблять великі зміни на полі бою, та рятують життя українців. Але Україна потребує більше військової підтримки вже зараз. Найшвидшим шляхом для завершення цієї війни є надання зброї для України", — зазначив керівник Альянсу.

Він додав, що російський президент Володимир Путін має прийняти умови справедливого та тривалого миру, а також визнати суверенність та незалежність України.

"Я закликав всіх союзників продовжувати бойову підтримку (для України. — Ред.), особливо у під час цієї важкої фази війни", — додав Столтенберг.