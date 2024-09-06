Єнс Столтенберг звернувся до союзників із закликом допомогти Україні

Столтенберг звернувся до союзників із заявою щодо допомоги Україні
Єнс Столтенберг звернувся до союзників НАТО із закликом посилити військову допомогу Україні. Він пояснив, який шлях для завершення війни є найшвидшим.
Про це генеральний секретар НАТО заявив у п'ятницю, 6 вересня, в Осло під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре.
Заява Єнса Столтенберга
Генсек НАТО акцентував, що в Україні "важка фаза війни", тому звернувся до партнерів із закликом щодо допомоги.
"Сьогодні союзники по НАТО проводять зустріч на базі Рамштайн у Німеччині, щоб надалі обговорити зміцнення оборони України. Норвегія є частиною цієї ініціативи. Такі зусилля роблять великі зміни на полі бою, та рятують життя українців. Але Україна потребує більше військової підтримки вже зараз. Найшвидшим шляхом для завершення цієї війни є надання зброї для України", — зазначив керівник Альянсу.
Він додав, що російський президент Володимир Путін має прийняти умови справедливого та тривалого миру, а також визнати суверенність та незалежність України.
"Я закликав всіх союзників продовжувати бойову підтримку (для України. — Ред.), особливо у під час цієї важкої фази війни", — додав Столтенберг.
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