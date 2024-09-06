Йенс Столтенберг обратился к союзникам с призывом помочь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Йенс Столтенберг обратился к союзникам НАТО с призывом усилить военную помощь Украине. Он объяснил, какой путь для завершения войны самый быстрый.

Об этом генеральный секретарь НАТО заявил в пятницу, 6 сентября, в Осло во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

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Генсек НАТО акцентировал, что в Украине "трудная фаза войны", поэтому обратился к партнерам с призывом о помощи.

"Сегодня союзники по НАТО проводят встречу на базе Рамштайн в Германии, чтобы в дальнейшем обсудить укрепление обороны Украины. Норвегия является частью этой инициативы. Такие усилия делают большие изменения на поле боя, и спасают жизни украинцев. Но Украина нуждается в большей военной поддержке уже сейчас. Самым быстрым путем для завершения этой войны является предоставление оружия для Украины", — отметил руководитель Альянса.

Он добавил, что российский президент Владимир Путин должен принять условия справедливого и продолжительного мира, а также признать суверенность и независимость Украины.

"Я призвал всех союзников продолжать боевую поддержку (для Украины. — Ред.), особенно во время этой тяжелой фазы войны", — добавил Столтенберг.