Стало известно, чем будет заниматься Кулеба после увольнения с должности министра

Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в среду, 4 сентября, написал заявление об увольнении с должности. Далее он, вероятно, будет заниматься укреплением отношений страны с Североатлантическим Альянсом.

Об этом пишет Bloomberg.

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По данным издания, после отставки с должности министра Кулеба сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО.

Ожидается, что его заменит первый заместитель Андрей Сибига, поскольку он имеет репутацию искусного дипломата.

Он был послом Украины в Турции и замглавы администрации Президента Владимира Зеленского до того, как присоединился к министерству в этом году.