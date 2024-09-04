Стало известно, чем будет заниматься Кулеба после увольнения с должности министра

Увольнение Кулебы с должности главы МИД — Bloomberg выяснило, чем он будет заниматься
4 сентября 2024 14:36
Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в среду, 4 сентября, написал заявление об увольнении с должности. Далее он, вероятно, будет заниматься укреплением отношений страны с Североатлантическим Альянсом.
Об этом пишет Bloomberg.
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По данным издания, после отставки с должности министра Кулеба сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО.
Ожидается, что его заменит первый заместитель Андрей Сибига, поскольку он имеет репутацию искусного дипломата.
Он был послом Украины в Турции и замглавы администрации Президента Владимира Зеленского до того, как присоединился к министерству в этом году.
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