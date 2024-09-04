Британское СМИ связало заявление об отставке Кулеби с обращением Зеленского об изменениях в правительстве

Guardian связал информацию об отставке Кулебы с заявлениями Зеленского
Из-за заявления об отставке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, а также на фоне почти полной перезагрузки украинского правительства в зарубежных СМИ началось оживленное обсуждение кадровых изменений. Так, британское издание The Guardian связало вероятную отставку Кулебы с заявлением Владимира Зеленского о необходимости усиления некоторых направлений в правительстве, которое Президент Украины озвучил накануне.
Об этом говорится в публикации The Guardian в среду, 4 сентября.
Заявление об оставке Кулебы
Сообщение об отставке Дмитрия Кулебы в среду появилось на фоне других перестановок в украинском правительстве. Слухи о неизбежных перестановках в правительстве ходили уже несколько месяцев.
Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что заявление об отставке Дмитрия Кулебы будут рассматривать депутаты.
В вечернем обращении во вторник Владимир Зеленский заявил, что изменения произойдут с целью усиления правительства.
"Осень будет чрезвычайно важной для Украины. И наши государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина достигла всех результатов, которые нам нужны - всем нам. Для этого мы должны усилить некоторые направления в правительстве, и подготовлены кадровые решения. Также будут изменения в Офисе", — говорится в сообщении.
Как пишет The Guardian, это происходит в то время, когда Украина оправляется от одной из самых смертоносных атак в Полтаве, где погибло более 53 человек и еще 271 получил ранения.
"Удар вызвал гнев в украинских социальных сетях после неподтвержденных сообщений о том, что он был направлен на военную церемонию на открытом воздухе, или построение, и многие обвиняли чиновников, которые позволили провести это мероприятие, несмотря на угрозу российских атак", — говорится в публикации.
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