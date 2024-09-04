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Миссия МВФ начала пятые переговоры с Украиной по финансированию — о какой сумме идет речь

4 сентября 2024 13:07
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
МВФ начал пятый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины
Международный денежный фонд. Фото: IMF
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Миссия Международного валютного фонда ( МВФ ) во главе с Гевином Греем начинала в Киеве в среду, 4 сентября, переговоры с представителями Украины. Речь идет о пятом пересмотре Программы расширенного финансирования.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Программа EFF (Extended Fund Facility) – это четырехлетняя программа фонда по механизму расширенного финансирования. В рамках этой программы Украина должна получить кредит в размере 15,6 млрд долларов. Известно, что программа МВФ будет состоять из двух частей. Речь идет о срочном финансировании Украины до ее победы в войне, а затем послевоенное восстановление страны.

Центром внимания во время пятого пересмотра программы для Украины будут фискальные вопросы, а также поиск источников для финансирования на следующие годы, если в Украине война будет продолжаться.

Известно, что Верховная Рада начала рассматривать правки в госбюджет-2024 в контексте увеличения оборонных расходов на 500 миллиардов гривен путем создания новых налогов и наращивания госзаимствований. Кабмин должен внести в Раду проект нового госбюджета-2025 до 15 сентября.

Ранее, 28 июня, совет директоров МВФ завершил четвертый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины. Тогда приняли решение об одобрении пятого транша почти на 2,2 млрд долларов.

По итогам пятого пересмотра, который должны завершить в конце сентября, в бюджет уже этого могут привлечь 1,1 млрд долларов.

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