МВФ почала п'ятий перегляд програми розширеного фінансування для України

Міжнародний валютний фонд. Фото: IMF

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм розпочинала в Києві в середу, 4 вересня, переговори з представниками України. Йдеться про п'ятий перегляд Програми розширеного фінансування.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Програма EFF (Extended Fund Facility) — це чотирирічна програма фонду за механізмом розширеного фінансування. В рамках цієї програми Україна має отримати кредит у розмірі 15,6 млрд.дол. Відомо, що програма від МВФ складатиметься з двох частин. Йдеться про термінове фінансування України до її перемоги у війні, а згодом — післявоєнна відбудова країни.

Центром уваги під час п'ятого перегляду програми для України будуть фіскальні питання, а також пошук джерел для фінансування на наступні роки, якщо в Україні війна триватиме й надалі.

Відомо, що Верховна Рада цього тижня почала розглядати правки до держбюджету-2024 в контексті збільшення оборонних видатків на 500 мільярдів гривень шляхом створення нових податків та нарощування держзапозичень. Кабмін має внести в Раду проєкт нового держбюджету-2025 до 15 вересня.

Раніше, 28 червня, рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування для України. Тоді прийняли рішення про схвалення п'ятого траншу на майже 2,2 млрд доларів.

За підсумками п'ятого перегляду, який мають завершити в кінці вересня, в бюджет вже цієї можуть залучити 1,1 млрд доларів.