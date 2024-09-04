Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Місія МВФ розпочала п'яті переговори з Україною щодо фінансування — про яку суму йдеться arrow

Місія МВФ розпочала п'яті переговори з Україною щодо фінансування — про яку суму йдеться

4 вересня 2024 13:07
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
МВФ почала п'ятий перегляд програми розширеного фінансування для України
Міжнародний валютний фонд. Фото: IMF
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм розпочинала в Києві в середу, 4 вересня, переговори з представниками України. Йдеться про п'ятий перегляд Програми розширеного фінансування.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Читайте також:

Україна може отримати кредитні кошти

Програма EFF (Extended Fund Facility) — це чотирирічна програма фонду за механізмом розширеного фінансування. В рамках цієї програми  Україна має отримати кредит у розмірі 15,6 млрд.дол. Відомо, що програма від МВФ складатиметься з двох частин. Йдеться про термінове фінансування України до її перемоги у війні, а згодом — післявоєнна відбудова країни.

Центром уваги під час  п'ятого перегляду програми для України будуть фіскальні питання, а також пошук джерел для фінансування на наступні роки, якщо в Україні війна триватиме й надалі. 

Відомо, що Верховна Рада цього тижня почала розглядати правки до держбюджету-2024 в контексті збільшення оборонних видатків на 500 мільярдів гривень шляхом створення нових податків та нарощування держзапозичень. Кабмін має внести в Раду проєкт нового держбюджету-2025 до 15 вересня.

Раніше, 28 червня, рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування для України. Тоді прийняли рішення про схвалення п'ятого траншу на майже 2,2 млрд доларів.

За підсумками п'ятого перегляду, який мають завершити в кінці вересня, в бюджет вже цієї можуть залучити 1,1 млрд доларів. 

Також важливі новини дня по темі:

МВФ війна кредити гроші Україна

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:21 У Львові терміново потребують крові — лікарні переповнені пораненими

14:21 У Львові оголосять День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки

14:19 Передавала дані про українські військові об'єкти — в Одесі затримали зрадницю

14:15 Україна та Ірландія уклали двосторонню угоду — про що домовились

14:02 В ІТ-сфері зросла кількість вакансій — на яких фахівців найбільший попит

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

13:57 Фейк про аварію на Південноукраїнській АЕС — енергетики відповіли, що насправді сталося

13:56 У Харкові суд виніс вирок чоловіку, який зарізав рідну матір — обставини справи

13:50 Guardian пов'язав інформацію про відставку Кулеби із заявами Зеленського

13:45 Одесити сьогодні залишилися без води до пізньої ночі — адреси

13:44 Українки з дітьми та низьким доходом отримають допомогу — умови програми

14:21 У Львові терміново потребують крові — лікарні переповнені пораненими

14:21 У Львові оголосять День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки

14:19 Передавала дані про українські військові об'єкти — в Одесі затримали зрадницю

14:15 Україна та Ірландія уклали двосторонню угоду — про що домовились

14:02 В ІТ-сфері зросла кількість вакансій — на яких фахівців найбільший попит

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

13:57 Фейк про аварію на Південноукраїнській АЕС — енергетики відповіли, що насправді сталося

13:56 У Харкові суд виніс вирок чоловіку, який зарізав рідну матір — обставини справи

13:50 Guardian пов'язав інформацію про відставку Кулеби із заявами Зеленського

13:45 Одесити сьогодні залишилися без води до пізньої ночі — адреси

13:44 Українки з дітьми та низьким доходом отримають допомогу — умови програми

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

Text

13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

Text

09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

Text

08:00 Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

Text

05:47 Чи чекають Україну катастрофічні наслідки в енергетиці — нардеп Кучеренко дав відповідь

3 вересня 2024
Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі