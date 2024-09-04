Британське ЗМІ пов'язало заяву про відставку Кулебі зі зверненням Зеленського про зміни в уряді

Дмитро Кулеба. Фото: Reuters

Через заяву про відставку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, а також на тлі майже повного перезавантаження українського уряду в закордонних ЗМІ почалося жваве обговорення кадрових змін. Так, британське видання The Guardian пов'язало ймовірну відставку Кулеби із заявою Володимира Зеленського про необхідність посилення деяких напрямків в уряді, яке Президент Україні зробив напередодні.

Про це йдеться у публікації The Guardian у середу, 4 вересня.

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Заява Кулеби про відставку

Повідомлення про відставку Дмитра Кулеби в середу з'явилося на тлі інших перестановок в українському уряді. Чутки про неминучі перестановки в уряді ходили вже кілька місяців.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що заяву про відставку Дмитра Кулеби розглядатимуть депутати.

У вечірньому зверненні у вівторок Володимир Зеленський заявив, що зміни відбудуться з метою посилення уряду.

"Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла всіх результатів, які нам потрібні — усім нам. Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді, і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі", — йдеться в повідомленні.

Як пише The Guardian, це відбувається в той час, коли Україна оговтується від однієї з найбільш смертоносних атак у Полтаві, де загинуло понад 50 людей і ще понад 200 зазнали поранень.

"Удар викликав гнів в українських соціальних мережах після непідтверджених повідомлень про те, що він був спрямований на військову церемонію на відкритому повітрі, або шикування, і багато хто звинувачував чиновників, які дозволили провести цей захід, попри загрозу російських атак", — йдеться в публікації.