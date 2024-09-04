Стало відомо, чим займатиметься Кулеба після звільнення з посади міністра

Голова МЗС Дмитро Кулеба. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середу, 4 вересня, написав заяву на звільнення з посади. Далі він, ймовірно, займатиметься зміцненням відносин країни з Північноатлантичним Альянсом.

Про це пише Bloomberg.

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За даними видання, після відставки з посади міністра Кулеба зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО.

Очікується, що його замінить перший заступник Андрій Сибіга, оскільки він має репутацію вправного дипломата.

Він був послом України в Туреччині та заступником голови адміністрації Президента Володимира Зеленського до того, як приєднався до міністерства цього року.